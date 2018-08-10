У Києві "замінували" станцію "Шулявська"

У Києві "замінували" станцію метро "Шулявська", зараз її зачинено для перевірки. Інформацію про відкриття станції обіцяють оприлюднити згодом.

Про це повідомив у Twitter "Київський метрополітен". "Станція "Шулявська" закрита для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", – зазначили у прес-службі. Увага!

Станцію "Шулявська" зачинено для перевірки.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 серпня 2018 р.