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У Києві "замінували" станцію "Шулявська"

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Станція "Шулявська"
Станція "Шулявська" / tov-tob.livejournal.com

У Києві "замінували" станцію метро "Шулявська", зараз її зачинено для перевірки. Інформацію про відкриття станції обіцяють оприлюднити згодом.

Про це повідомив у Twitter "Київський метрополітен". 

"Станція "Шулявська" закрита для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", – зазначили у прес-службі.

 

Теги: Новини України Новини Києва метро
Джерело: 24 Канал
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