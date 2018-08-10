У Києві "замінували" станцію "Шулявська"
У Києві "замінували" станцію метро "Шулявська", зараз її зачинено для перевірки. Інформацію про відкриття станції обіцяють оприлюднити згодом.
Про це повідомив у Twitter "Київський метрополітен".
"Станція "Шулявська" закрита для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", – зазначили у прес-службі.
Джерело: 24 Канал
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