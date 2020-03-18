У Києві запустять "шатли", які дублюватимуть маршрути метро

У Києві уже почали розробляти додаткові маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть маршрути метро.

Генеральний директор комунального підприємства "Київпастранс" Дмитро Левченко під час брифінгу заявив, що наразі уже є маршрути, які перетинають чи дублюють лінії метрополітену.

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Але зараз ми розробляємо додаткові маршрути, так звані шатли, які курсуватимуть саме по гілці метро з мінімальною кількістю зупинок,

– пояснив Левченко.

За попередньою інформацією, рішення щодо додаткових маршруток приймуть завтра.

Левченко зазначив, що у Київпастрансу є додатковий транспорт, але поки його не застосовують, тому що людям на період карантину не варто без нагальної потреби виходити з дому та їздити в громадському транспорті.

Зверніть увагу! Київпастранс та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов’язані з 12 години 18 березня до 3 квітня забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метро.

Що відомо про обмеження під час карантину? На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.



Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.



Однак насправді у містах відбувається все трохи інакше: маршрутки переповнені, а люди масками не користуються.



Які обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу