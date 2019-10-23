На Київщині жінка викрала немовля: фото

Невідома жінка викрала 3-місячне немовля у матері на Київщині. Поліція ввела у столиці план "перехоплення".

У селищі міського типу Коцюбинське невідома жінка приїхала познайомитися з незаможною сім'єю. Вона хотіла надати їм певну допомогу, повідомляє "Київ Оперативний" у фейсбуці.

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Жінка знайшла контакти незаможної сім'ї у групі у вайбері "Допомога мамам". Зловмисниця стверджувала, що хоче особисто передати допомогу, бо вони сусіди і їй буде зручно під'їхати познайомитися.

У поліції повідомили, що самотня мати напередодні познайомилася із, нібито, волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, молода мама дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втікала на легковику срібного кольору.

Викрадачка із чорним волоссям, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси. Їй на вигляд 25 років. Зловмисниця приїхала на сріблястому Daewoo Lanos з номерами 68268KE.

Малюк одягнений в різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку.



Так виглядає викрадений 3-місячний хлопчик/ Фото: "Київ Оперативний"

Поліція просить повідомляти за телефоном 102, якщо вам відома інформація щодо можливого місцеперебування розшукуваної.