У Києві злива підтопила будівлю Солом'янського суду: фото

"Внаслідок негоди залиті коридори і парковка навколо будівлі", – йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Сильний дощ у Києві "затопив" будівлю Солом'янського райсуду. Перший поверх будівлі підтоплений.

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