У Києві злива підтопила будівлю Солом'янського суду: фото
Сильний дощ у Києві "затопив" будівлю Солом'янського райсуду. Перший поверх будівлі підтоплений.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Внаслідок негоди залиті коридори і парковка навколо будівлі", – йдеться в повідомленні.
Фото з місця події
Фото з місця події
Джерело: 24 Канал
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