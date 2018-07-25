20:05
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

У Києві злива підтопила будівлю Солом'янського суду: фото

154 Читать новость на русском
У Києві злива підтопила будівлю Солом'янського суду
У Києві злива підтопила будівлю Солом'янського суду / Фото із соцмереж

Сильний дощ у Києві "затопив" будівлю Солом'янського райсуду. Перший поверх будівлі підтоплений.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте також: У Києві сильний дощ повалив рекламні щити та затопив підземні переходи: фото та відео

"Внаслідок негоди залиті коридори і парковка навколо будівлі", – йдеться в повідомленні.


Фото з місця події


Фото з місця події
 

 

Теги: Новини Києва Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
сьогодні, 20:01 Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
Євгенія Мазур 12
На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
сьогодні, 19:29 На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
114
Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
сьогодні, 19:00 Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
Дмитро Гнап 251
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
сьогодні, 18:06 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 218
Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
сьогодні, 17:01 Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
Блог Соцмережі 4697
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
 19 листопада 2017 , 17:54
"Побитими і сумними, плачемо під дверима": Київ вшанував пам'ять Кузьми
2 лютого 2015 , 22:09
У Києві чоловік погрожує здійснити самогубство на Мосту закоханих (оновлено)
 26 вересня 2017 , 17:22
Медики пояснили причину появи аномального смогу у Києві
 26 липня 2016 , 18:22
На лекторії WEGAME 3.0 виступить креативний директор студії The Farm 51
27 березня 2017 , 15:59
Склад журі WEGAME Awards поповнився новими учасниками
 23 березня 2017 , 15:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук