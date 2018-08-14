У Києві знайшли шкідливі домішки в повітрі: назвали особливо небезпечні точки

У Києві у вівторок, 14 серпня, зафіксували підвищення рівня забруднення повітря діоксидом азоту та формальдегідом.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, триватимуть у столиці до 16 серпня.

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13 – 14 серпня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 середньодобової гранично-допустимої концентрації в районах: площ Бессарабської та Деміївської, вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг позначки 5 – 7,7 в районах вулиць Попудренка, Довженка, Каунаської, проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Л. Українки; площ Бессарабської та Деміївської.