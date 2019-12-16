У Києві знову горіла новобудова у ЖК "Бережаньский": фото, відео

У Києві на території житлового комплексу "Бережанський" знову сталася пожежа. Горіла новобудова. Рятувальникам вже вдалося ліквідувати пожежу. Сам житловий комплекс розміщується на однойменній вулиці – Бережанській.

За інформацією ресурсу "Інформатор", пожежа сталася у недобудованій багатоповерхівці – тут загорівся дах. Густий дим, що утворився внаслідок пожежі, видно з різних частин столиці.

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Рятувальники розповіли журналістам, що робітники утеплювали дах пінопластом. І з невідомих причин він загорівся.

Попередньо, площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. На щастя, у момент виникнення пожежі всередині будівлі нікого не було, тому ніхто не постраждав. Зауважимо, що цей будинок ще не ввели в експлуатацію.

Пожежа у ЖК "Бережанський" у Києві

Окрім співробітників ДСНС, на місці також працювала поліція. Деталі встановлюють фахівці.

Зауважимо, що на Бережанській вже влітку горіла багатоповерхівка. Тоді горіли 200 квадратних метрів утеплювача на фасаді. За словами очевидців, загорілася будівля заввишки 30 метрів. На щастя, влітку внаслідок інциденту у ЖК "Бережанський" також ніхто не постраждав.