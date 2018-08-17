На двоколісному – на прогулянку та на роботу. У Києві з'явився громадський прокат велосипедів. Такі вже давно існують у Європі. Аби проїхатися, потрібно зробити лише декілька кроків. А для цього треба мати банківську картку з грошима та спеціально встановлений додаток.

Яна – досвідчений велосипедист. На громадського двоколісного у Києві сідає вперше. Проте з системою вже розібралася. З додатку оплачує поїздку. Хвилина – гривня. Для економії можна придбати абонемент, який коштує 400 гривень на місяць.

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Щоб розпочати поїздку варто спочатку завантажити додаток і запустити кнопку QR-коду. Далі велосипед розблоковується і можна вирушати. Транспорт оснащений GPS навігатором, щоб не вкрали. Яна намотує декілька кіл і ділиться емоціями від тест-драйву.

Велосипед зручний, досить нормальний. Найголовніше те, що він не досить важкий. Є набагато важчі і досить некомфортні. В Києві бракує пандусів. І потрібно їх піднімати і переносити,

– зазначила координаторка Асоціації велосипедистів Києва Яна Брик.

Після велопрогулянки байк варто повернути на майданчик і заблокувати його. Якщо не зробити цього, можливе стягнення з картки грошей. Прокат працює декілька днів. Велосипеди розбирають, як гарячі пиріжки. Проте вже деякі потрібно лагодити.

Нам з першого разу не вдалося проїхатися на двоколісному через проблеми з додатком. На гарячій лінії запропонували завантажити ще раз програму. З другої спроби наш тест-драйв таки пройшов успішно. Тому рекомендуємо і вам,

– повідомила кореспондентка Альона Чернецька.

