У Києві з’явився мурал, присвячений бою під Крутами: вражаючі фото

У Києві на вулиці Велика Васильківська 111/113, неподалік від станції метро "Палац "Україна", з’явився мурал, присвячений бою під Крутами. Крім того, з 7 лютого у кінотеатрах стартує показ фільму "Крути 1918".

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж на Facebook.

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Відомо, що над муралом працювали художник Андрій Пальваль та творці фільму "Крути 1918".

Для мене особисто події Крут – це подвиг молодих та нескорених, "Вогонь запеклих не пече". Це свідома загибель за власну країну, це свідома самопожертва перед обличчям страшної червоної навали. І ще це сторічний урок нам сьогоднішнім, як треба боронити Вітчизну. Саме тому ми й ухвалили рішення розпочати малювати у грудні, щоб хоча б на мить синхронізуватися з хлопцями,

– розповів художник Андрій Пальваль.



У Києві біля Палацу "Україна" з’явився мурал, присвячений бою під Крутами//Фото: ZIK

До слова, "Крути" є третьої роботою художника, яка висвітлює тему боротьби народу за незалежність. Першою роботою був портрет Михайла Грушевського, а другою – Павла Скоропадського, зазначають на Facebook-сторінці фільму "Крути 1918".