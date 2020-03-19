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      У Київ надійшло 62 000 масок

      - Читать новость на русском
      Київ забезпечать медичними масками / Сусіди.City

      Столиця України буде забезпечена медичними масками під час карантину. За словами міського очільника Віталія Кличка, в Київ уже надійшло 62 тисячі масок, ще на 100 тисяч очікують незабаром.

      Медичні маски КМДА замовила як на українських підприємствах, так і за кордоном, повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу. Наступна партія – 100 тисяч надійде вже наступного тижня.

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      Перш за все масками забезпечать медиків, працівників комунальних підприємств та поліцейських.

      Шалений попит на маски зараз не лише в Києві, а й в інших містах та й по всьому світі. Це стосується не лише масок, а й інших медичних засобів,
      – зазначив Кличко.

      Дивіться відео брифінгу Віталія Кличка:

      Важливо! Наразі у Києві зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом. Ще два – у Київській області. На Київщині оголошено надзвичайну ситуацію.

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Віталій Кличко
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