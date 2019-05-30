У київському метро більше не буде автоматів з продажу жетонів

В рамках підготовки до переходу на виключно електронні способи оплати усі автомати, призначені для продажу жетонів, у метрополітені Києва демонтують.

Наразі жетони можна придбати в касі, або ж оплатити проїзд за допомогою електронного носія. Вже через 155 днів столичне метро прийматиме для розрахунку лише електронні засоби.

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До #безжетонів лишилося 155 днів і наша техніка відправляється на більш ніж заслужений відпочинок. Дякуємо, що уже користуєтесь сучасними засобами оплати, економлячи свій час та гроші,

– йдеться у повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

Для разової поїздки в метро зараз можна скористатися безконтактною банківською карткою на жовтому турнікеті або придбати картку на одну поїздку. При поповненні картки метро на 50 поїздок кожна коштує 6,5 гривні, а після використання поїздок картку можна повернути у касу та отримати заставну вартість.

Також у Києві впроваджується система єдиного квитка. Турнікети з відповідними позначеннями уже працюють на всіх станціях. Придбати новий засіб оплати можна на центральних станціях метро.

Варто наголосити, що пільгові категорії громадян можуть користуватися для проїзду карткою киянина або пройти ручний контроль із оригіналом документу, який засвідчує право безкоштовного проїзду.

Останній день користування жетонами в підземці 31 жовтня.