03:26
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У київському метро більше не буде автоматів з продажу жетонів

      189 Читать новость на русском
      Жетони поступово виводяться з обігу
      Жетони поступово виводяться з обігу / ukranews

      В рамках підготовки до переходу на виключно електронні способи оплати усі автомати, призначені для продажу жетонів, у метрополітені Києва демонтують.

      Наразі жетони можна придбати в касі, або ж оплатити проїзд за допомогою електронного носія. Вже через 155 днів столичне метро прийматиме для розрахунку лише електронні засоби.

      Читайте також: Під "мостом Кличка" хотіли збудувати готель з розважальним комплексом: що відомо

      До #безжетонів лишилося 155 днів і наша техніка відправляється на більш ніж заслужений відпочинок. Дякуємо, що уже користуєтесь сучасними засобами оплати, економлячи свій час та гроші,
      – йдеться у повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

      Для разової поїздки в метро зараз можна скористатися безконтактною банківською карткою на жовтому турнікеті або придбати картку на одну поїздку. При поповненні картки метро на 50 поїздок кожна коштує 6,5 гривні, а після використання поїздок картку можна повернути у касу та отримати заставну вартість.

      Також у Києві впроваджується система єдиного квитка. Турнікети з відповідними позначеннями уже працюють на всіх станціях. Придбати новий засіб оплати можна на центральних станціях метро.

      Варто наголосити, що пільгові категорії громадян можуть користуватися для проїзду карткою киянина або пройти ручний контроль із оригіналом документу, який засвідчує право безкоштовного проїзду.

      Останній день користування жетонами в підземці 31 жовтня.

       

      blog_ava
      Замість мента і горе-міністра начальником УДО став "кіборг"
      29 травня
      5843
      Теги: Новини України Новини Києва Метро Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      29 травня , 23:52 "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      344
      Головні новини 29 травня: Трагедія на шахті Львівщини і повернення Саакашвілі
      29 травня , 23:10 Головні новини 29 травня: Трагедія на шахті Львівщини і повернення Саакашвілі
      1
      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      29 травня , 22:01 І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      Володимир Патола 1398
      Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      29 травня , 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      840
      Паспортная афера Путина
      29 травня , 21:00 Паспортная афера Путина
      Іван Яковина 857
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук