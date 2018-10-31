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      У київському ресторані офіціант жбурнув торт в обличчя відвідувачці: курйозне відео

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      У київському ресторані офіціант жбурнув торт в обличчя відвідувачці
      У київському ресторані офіціант жбурнув торт в обличчя відвідувачці / Скріншот з відео

      У соціальній мережі з'явилося відео, як у в одному з ресторанів Києва офіціант пожбурив торт в обличчя скандальній відвідувачці.

      Відповідне відео опублікував у своєму Instagram хореограф Річард Горн.

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      На цих кадрах видно, як дві жінки безпричинно кричать на офіціантів. Один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці. Другий офіціант взяв страву зі столу і кинув його на іншу гостю ресторану. Після цього співробітники закладу пішли, а відвідувачки почали вимагати адміністратора. 

      Сам хореограф зауважив, що він на стороні офіціантів.

      Виносили всім мозок і всіляко залучали до своїх "персон увагу",
      – написав хореограф.

       

      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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