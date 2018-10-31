У київському ресторані офіціант жбурнув торт в обличчя відвідувачці: курйозне відео

У соціальній мережі з'явилося відео, як у в одному з ресторанів Києва офіціант пожбурив торт в обличчя скандальній відвідувачці.

Відповідне відео опублікував у своєму Instagram хореограф Річард Горн.

Читайте також: У Києві чоловік посеред дня крав асфальт: відео

На цих кадрах видно, як дві жінки безпричинно кричать на офіціантів. Один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці. Другий офіціант взяв страву зі столу і кинув його на іншу гостю ресторану. Після цього співробітники закладу пішли, а відвідувачки почали вимагати адміністратора.

Сам хореограф зауважив, що він на стороні офіціантів.

Виносили всім мозок і всіляко залучали до своїх "персон увагу",

– написав хореограф.