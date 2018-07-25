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У КМДА розповіли, коли киянам повернуть гарячу воду

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / ar.volyn.ua

Зараз відповідь на питання "Коли у Києві включать гарячу воду?" повністю залежить від того, чи проявить "Нафтогаз України" гнучкість у переговорах зі столичною владою.

По це 24 каналу повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

Вона нагадала, що у місті створили комунальне підприємство "Київтеплоенерго", яке стало надавачем послуг гарячої води і теплопостачання замість "Київенерго". Але у зв’язку з тим, що НАК "Нафтогаз" відмовився укласти угоду на постачання газу з "Київтеплоенерго", доки те не візьме на себе борги "Київенерго", нині без гарячої води лишилися понад 30% столичних будинків. ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які забезпечують теплом і гарячою водою близько 70% Києва, мають перейти до "Київтеплоенерго" з 1 серпня.

Відповідь на питання, коли у Києві з’явиться гаряча вода однозначна і багато разів була озвучена: коли "Нафтогаз" проявить гнучкість у переговорах і домовиться з нами укласти угоду на постачання газу. Ситуація дійсно дуже серйозна. Після 1 серпня ми приймаємо під своє управління ТЕЦ5 і ТЕЦ6 – найбільші в Україні ТЕЦ, які займаються виробленням теплової та електричної енергії. Без газу вони працювати повноцінно майже не будуть. Ми мало того, що залишаємось без теплової енергії, тобто без гарячої води, ми ще наражаємо наше місто на перебої і з електроенергією,
– сказала Грамотна.

Раніше у НАК "Нафтогаз України" відмовилися підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Господарський суд Києва прийняв рішення не покладати борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Київтеплоенерго".

Теги: Новини України Новини Києва комунальні послуги Нафтогаз Київенерго Рінат Ахметов
Джерело: 24 канал
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