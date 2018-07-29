22:06
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У лікарні на Львівщині загадково померла неповнолітня: родичі вказують на лікарську халатність

1188 Читать новость на русском
На Львівщині 17-річна дівчина померла після відпочинку на морі
На Львівщині 17-річна дівчина померла після відпочинку на морі / фото з відкритих джерел

У лікарні на Львівщині за загадкових обставин померла 17-річна дівчина. Її госпіталізували в інфекційне відділення із гострою респіраторною вірусною інфекцією, за 5 годин, проведених у лікарні, її не стало.

Про це інформує ТСН.

Читайте також: У Кривому Розі на лікарів відкрили провадження через смерть військового

Як розповіла ЗМІ тітка неповнолітньої, дівчина щойно повернулась із Запорізької області. Там разом зі своїм хлопцем відпочивала в родичів. Після моря піднялася висока температура і хлопець повів дівчину до лікаря.

Первинно вона звернулася до сімейного лікаря з приводу скарг підвищення температури, нежить, кашель. Була оглянута. Скерована до інфекційного відділення,
– зазначив ординатор реанімаційного відділення Новороздільської міської лікарні Олег Стець. 

За декілька годин у лікарні стан Діани (ім'я дівчини – 24 канал) різко погіршився. Її довелось перевести в реанімацію.

"Тиск не визначався, дихання не було самостійним. Серцева діяльність зупинилась, були розпочаті негайні реанімаційні заходи. На жаль, вони були безрезультатними", – пояснив Стець.

Натомість родина 17-річної Діани впевнена: дівчина померла від лікарського недогляду. Сім'я вважає, що у неї виникла алергія на антибіотики, що і спричинило смерть. 

Медики заперечують те, що давали Діані антибіотики та наголошують, що у тому стані, в якому була дівчина такі препарати протипоказані. 

"Антибіотики ми не могли давати в тому стані, у якому вона до нас надійшла. На ті препарати, які їй вводили, алергійної реакції не було, щоб було підтверджено на патанатомічному розтині", - повідомила головний лікар Новороздільської міської лікарні Ольга Шелудько.

Офіційною причиною смерті Діани медики вказали серцеву недостатність та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Родичі ж наразі написали заяву до поліції. Там за фактом лікарської недбалості відкрили кримінальне провадження.

Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Чоловіки з шостої хвилі мобілізації вже відправились на навчання
 30 липня 2015 , 21:57
Ярмоленко: Ми покарали вболівальників "Бешикташа" своєю грою
 7 грудня 2016 , 09:38
Неймар до самого ранку розважався із сексапільною моделлю після конфлікту з Кавані
 25 вересня 2017 , 23:12
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук