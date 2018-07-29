У лікарні на Львівщині загадково померла неповнолітня: родичі вказують на лікарську халатність

У лікарні на Львівщині за загадкових обставин померла 17-річна дівчина. Її госпіталізували в інфекційне відділення із гострою респіраторною вірусною інфекцією, за 5 годин, проведених у лікарні, її не стало.

Про це інформує ТСН.

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Як розповіла ЗМІ тітка неповнолітньої, дівчина щойно повернулась із Запорізької області. Там разом зі своїм хлопцем відпочивала в родичів. Після моря піднялася висока температура і хлопець повів дівчину до лікаря.

Первинно вона звернулася до сімейного лікаря з приводу скарг підвищення температури, нежить, кашель. Була оглянута. Скерована до інфекційного відділення,

– зазначив ординатор реанімаційного відділення Новороздільської міської лікарні Олег Стець.

За декілька годин у лікарні стан Діани (ім'я дівчини – 24 канал) різко погіршився. Її довелось перевести в реанімацію.

"Тиск не визначався, дихання не було самостійним. Серцева діяльність зупинилась, були розпочаті негайні реанімаційні заходи. На жаль, вони були безрезультатними", – пояснив Стець.

Натомість родина 17-річної Діани впевнена: дівчина померла від лікарського недогляду. Сім'я вважає, що у неї виникла алергія на антибіотики, що і спричинило смерть.

Медики заперечують те, що давали Діані антибіотики та наголошують, що у тому стані, в якому була дівчина такі препарати протипоказані.

"Антибіотики ми не могли давати в тому стані, у якому вона до нас надійшла. На ті препарати, які їй вводили, алергійної реакції не було, щоб було підтверджено на патанатомічному розтині", - повідомила головний лікар Новороздільської міської лікарні Ольга Шелудько.

Офіційною причиною смерті Діани медики вказали серцеву недостатність та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Родичі ж наразі написали заяву до поліції. Там за фактом лікарської недбалості відкрили кримінальне провадження.