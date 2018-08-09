У липні в Україні зменшилися ціни

Споживчі ціни в Україні в липні знизилися на 0,7%, тоді як з початку року їх зростання становило 3,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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За даними відомства, в річному вимірі (липень-2018 до липня-2017) інфляція сповільнилася до 8,9% з 9,9% за підсумками червня і 11,7% за підсумками травня.

Базова інфляція в липні-2018 також знизилася до -0,1% із нуля в червні.

З початку року зростання базового індексу споживчих цін становило 3,4%. У річному вимірі зростання індексу сповільнилося до 8,8% з 9% за підсумками червня.