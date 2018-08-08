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У Львові – фальшива кава: поліція затримала винних

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У Львові – фальшива кава: поліція затримала винних
У Львові – фальшива кава: поліція затримала винних / 24 канал

Працівники правоохоронних органів припинили виготовлення та продаж фальсифікованої кави. Слідство встановило особу організатора, розташування підпільного виробництва та схеми збуту підробок. Втім, вирок суду не виявився надто суворим.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області.

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45-річний львів'янин добре продумав усі моменти "бізнесу": у власному будинку на другому поверсі створив цех, до якого дістатись можна було лише ліфтом і який виготовляв понад тисячу пачок кави за добу. До того ж, збував "каву" чоловік через підставних осіб, які постачали цей "продукт" на ринки та до невеличких крамниць. Продажі здійснювались навіть через інтернет.


У власному будинку на другому поверсі чоловік створив цех

Під час обшуку поліція вилучила обладнання, 19 тисяч упаковок готової до реалізації продукції, 100 кілограмів сировини. Власники торговельного знаку, продукцію якого підробляли, підтвердили заподіяння їм значних збитків внаслідок реалізації фальсифікованої кави.


Власники торговельного знаку підтвердили заподіяння їм значних збитків

Суд визнав підозрюваного винним та призначив покарання: штраф у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів. Мова йде про 25 тисяч 500 гривень. До слова, тільки у день обшуку у злочинця вилучили 17 тисяч гривень, зароблених незаконним шляхом.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова Поліція
Джерело: 24 Канал
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