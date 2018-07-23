У Львові чадним газом отруїлися троє американців та українка

У Львові в квартирі на вулиці Замарстинівській чадним газом отруїлися четверо людей. Серед них – двоє неповнолітніх громадянок США. Їх доправили до лікарень міста.

Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

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23 липня о 14.14 год. надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що у Львові в квартирі на вул. Замарстинівській, 24 отруїлися чадним газом четверо людей,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отруїлися українка з Дніпра 1956 року народження та три американки зі штату Техас 1982, 2010 та 2006 років народження. Їх усіх відправили до лікарняних закладів міста.

Працівники "Львівгазу" вже перекрили подачу газу до квартири. Обставини події наразі з'ясовують.

Нагадаємо, на початку липня у Львові вже трапився схожий випадок: тоді від отруєння чадним газом вже загинула туристка, її хлопця доправили до лікарні.