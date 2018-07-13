У Львові дев'ять людей отруїлися після того, як пообідали в кафе
У п’ятницю, 13 липня, у Львові дев’ять людей госпіталізовано з підозрою на харчове отруєння.
Про це повідомляє "Гаряча лінія Львова" у Facebook.
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"Сімох осіб госпіталізовано у Львівську обласну інфекційну лікарню, а ще двох – в Пустомитівську центральну районну лікарню", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сталося це після того, як вони пообідали в кафе "Томаш кебаб", що на вулиці Куліша. На даний момент про стан хворих не повідомляється, профільні служби з'ясовують обставини інциденту.
Джерело: 24 Канал
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