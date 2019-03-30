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      У Львові дівчина потрапила під колеса двох автівок та дивом вижила

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      Спочатку дівчину на пішохідному переході збив позашляховик і від удару вона опинилася під колесами зустрічної маршрутки. Після цієї подвійної аварії 16-річна дівчинка дивом залишилася живою.

      У Львові на зебру вилетів автомобіль, коли 16-річна Стефанія переходила дорогу. Водійка збила дівчину, яку від удару відкинуло під колеса рейсового автобуса. Рятувальники, використовуючи домкрата та пневматичні подушки, підняли автобус та вивільнили потерпілу.

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      За словами матері, Стефанія навчається на модельєрку, а того вечора поверталась з магазину до гуртожитку. Попри те, що її збило дві машини, дівчина дивом отримала тільки легкі травми.

      Потерпілу привезли після автонаїзду на вулиці Кульпарківській. У неї закрита черепно-мозкова травма та перелом плечової кістки зі зміщенням,
      – повідомила завідувачка травматологічного відділення дитячої лікарні Галина Гачкевич.

      Водійці Suzuki, яка порушила правила дорожнього руху, загрожує до трьох років в'язниці. З початку року під колеса автівок потрапило майже 2,5 тисячі людей, з них майже 400 загинуло.

      "Коли переходите дорогу, навіть в зазначеному місці, то спочатку перевірти чи немає автомобіля і тільки тоді переходьте. Не відволікатися на мобільні телефони, бо це головна проблема в місті. Пішоходи переходять, розмовляючи по мобільному телефону або в навушниках, тому відволікаються від дороги", – пояснив інспектор патрульної поліції Роман Посадський.

      За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху. Стефанія ж поки у лікарні. Медики кажуть, під наглядом вона буде щонайменше тиждень.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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