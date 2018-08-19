У Львові дві авіакомпанії затримують рейси
19 серпня дві авіакомпанії AZUR AIR та ERNEST попередили про затримку з вильотом рейсів зі Львова.
Про це повідомляє Міжнародний аеропрт "Львів" на своїй сторінці у Facebook.
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Очікується затримка таких рейсів:
UTN3216 Анталія–Львів затримується з вильотом до 17-00 (плановий виліт 10-35).
UTN3215 Львів–Анталія затримується у Львові до 21-00 (плановий виліт 14-45).
ERN223 Мілан–Бергамо затримується до 16-00 (плановий приліт 11-00).
ERN278 на Неаполь затримується до 17-40 (плановий 11-45).
Причини затримок авіакомпанії не повідомила.
Джерело: 24 канал
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