У Львові дві авіакомпанії затримують рейси

19 серпня дві авіакомпанії AZUR AIR та ERNEST попередили про затримку з вильотом рейсів зі Львова.

Про це повідомляє Міжнародний аеропрт "Львів" на своїй сторінці у Facebook. Читайте також: Wizz Air з листопада припинить рейси з Любліна до Києва – ЗМІ Очікується затримка таких рейсів: UTN3216 Анталія–Львів затримується з вильотом до 17-00 (плановий виліт 10-35). UTN3215 Львів–Анталія затримується у Львові до 21-00 (плановий виліт 14-45). ERN223 Мілан–Бергамо затримується до 16-00 (плановий приліт 11-00). ERN278 на Неаполь затримується до 17-40 (плановий 11-45). Причини затримок авіакомпанії не повідомила.