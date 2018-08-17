19:51
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

У Львові хлопцю, який поранив ножем поліцейського, обрали запобіжний захід

39 Читать новость на русском
Затриманий
Затриманий / 24 канал

У Галицькому райсуді Львова обрали запобіжний захід для хлопця, який поранив ножем поліцейського. Сталось це 17 серпня зранку, коли двоє графітників розмальовували фасад будинку у центрі міста.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Юлія Девда.

Читайте також: У Львові хлопець вдарив поліцейського ножем у груди

За версією копів, вони зробили зауваження, а у відповідь хлопці кинулись тікати. Коли їх намагалися схопити, один з них витягнув ножа і поранив поліцейського. Він зараз перебуває в лікарні. Активісти ж кажуть, мовляв, чоловіки були не в формі і ніяк себе не ідентифікували. Навпаки поклали на землю та почали бити, коли ті намагалися зробити напис "Хто замовив Катю Гандзюк?". 

Один з активістів, який поранив поліцейського ножем, перебуватиме під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. Саме про такий запобіжний захід і клопотала прокуратура. Сам підсудний, якому дали слово, все-таки просив про домашній арешт. Про це просив і його захист. 

Пізніше виявилося, що затриманий є учасником праворадикальної організації "С14". На суд підтримати затриманого прийшли і його побратими. У них є дещо інша версія розвитку інциденту.

Було близько 4 машин, звідти вибігли невідомі люди, не представились, на них не було жодних розпізнавальних знаків. Сходу почали бити, і повалили одного на землю, почали бити ногами, потім така ж ситуація відбулася з іншим учасником,
– розповів координатор львівського осередку організації "С14" Олег Магер.

Тим часом офіційні коментарі поліції дещо відрізняються.

"Правоохоронці підійшли, представилися, зловмисники в цей момент почали втікати, під час їх затримнаня один з них вдарив ножем оперативника. Було дві групи правоохоронців", – зазначила Світлана Добровольська, речниця поліції Львівщини.

Також стало відомо, що правоохоронцеві, який зазнав поранення, зробили складну операцію. Вийти на роботу він зможе лише за 4 місяці. 

Це був удар зліва, через грудну клітку лезо ножа пройшло через нирку, і товсту кишку. Зараз життю нічого не загрожує, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. До 4 місяців він буде непрацездатним,
– сказав старший ординатор Лікарні швидкої медичної допомоги Ярослав Книш. 

 

 

Теги: Новини України Новини Львова Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Українка, яка підкорила Еверест, пройшла небезпечний льодопад у Гімалаях: яскраві фото
 27 квітня , 16:50
"Шахтар" на шляху до Полтави здійснив незаплановану посадку в Харкові
 29 листопада 2016 , 22:26
Захисник Динамо може переїхати до Туреччини
 3 серпня 2017 , 13:43
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук