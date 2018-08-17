У Львові хлопцю, який поранив ножем поліцейського, обрали запобіжний захід

У Галицькому райсуді Львова обрали запобіжний захід для хлопця, який поранив ножем поліцейського. Сталось це 17 серпня зранку, коли двоє графітників розмальовували фасад будинку у центрі міста.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Юлія Девда.

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За версією копів, вони зробили зауваження, а у відповідь хлопці кинулись тікати. Коли їх намагалися схопити, один з них витягнув ножа і поранив поліцейського. Він зараз перебуває в лікарні. Активісти ж кажуть, мовляв, чоловіки були не в формі і ніяк себе не ідентифікували. Навпаки поклали на землю та почали бити, коли ті намагалися зробити напис "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Один з активістів, який поранив поліцейського ножем, перебуватиме під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. Саме про такий запобіжний захід і клопотала прокуратура. Сам підсудний, якому дали слово, все-таки просив про домашній арешт. Про це просив і його захист.

Пізніше виявилося, що затриманий є учасником праворадикальної організації "С14". На суд підтримати затриманого прийшли і його побратими. У них є дещо інша версія розвитку інциденту.

Було близько 4 машин, звідти вибігли невідомі люди, не представились, на них не було жодних розпізнавальних знаків. Сходу почали бити, і повалили одного на землю, почали бити ногами, потім така ж ситуація відбулася з іншим учасником,

– розповів координатор львівського осередку організації "С14" Олег Магер.

Тим часом офіційні коментарі поліції дещо відрізняються.

"Правоохоронці підійшли, представилися, зловмисники в цей момент почали втікати, під час їх затримнаня один з них вдарив ножем оперативника. Було дві групи правоохоронців", – зазначила Світлана Добровольська, речниця поліції Львівщини.

Також стало відомо, що правоохоронцеві, який зазнав поранення, зробили складну операцію. Вийти на роботу він зможе лише за 4 місяці.

Це був удар зліва, через грудну клітку лезо ножа пройшло через нирку, і товсту кишку. Зараз життю нічого не загрожує, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. До 4 місяців він буде непрацездатним,

– сказав старший ординатор Лікарні швидкої медичної допомоги Ярослав Книш.