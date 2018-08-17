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У Львові хуліган вдарив поліцейського ножем у груди

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У Львові хуліган вдарив поліцейського ножем у груди
У Львові хуліган вдарив поліцейського ножем у груди / іnnews.com.ua

У п'ятницю, 17 серпня, у Львові підліток, що розмальовував будинок, поранив поліцейського ножем у грудну клітину.

Двоє хлопців розписували фасад будинку графіті у центрі міста. До них підійшли поліцейські та зробили зауваження. 

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У відповідь хлопці кинулись тікати. Коли правоохоронці намагалися їх схопити, один з утікачів вдарив капітана поліції ножем у грудні клітку. Правоохоронець зараз перебуває в лікарні у важкому стані. Йому вже зробили операцію, а колеги здають необхідну для переливання кров.

Життю нашого оперативника нічого не загрожує, стан його стабільний. Сподіваємося на його швидке одужання. Зловмисників затримано. Встановлено, що це 20-річні львів'яни. Сьогодні їм буде обрано запобіжний захід,
– розповів полковник поліції Тарас Сабанюк.

За словами журналістки телеканалу НТН Вікторії Балицької, хлопці з допомогою трафарета і аерозольних балончиків писали на стінах будинків «Хто замовив Катю Гандзюк?"

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Теги: Новини України Жертви Поліція Новини Львова Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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