У Львові хуліган вдарив поліцейського ножем у груди

У п'ятницю, 17 серпня, у Львові підліток, що розмальовував будинок, поранив поліцейського ножем у грудну клітину.

Двоє хлопців розписували фасад будинку графіті у центрі міста. До них підійшли поліцейські та зробили зауваження.

Читайте також: У Києві правоохоронці затримали 40 озброєних молодиків: подробиці

У відповідь хлопці кинулись тікати. Коли правоохоронці намагалися їх схопити, один з утікачів вдарив капітана поліції ножем у грудні клітку. Правоохоронець зараз перебуває в лікарні у важкому стані. Йому вже зробили операцію, а колеги здають необхідну для переливання кров.

Життю нашого оперативника нічого не загрожує, стан його стабільний. Сподіваємося на його швидке одужання. Зловмисників затримано. Встановлено, що це 20-річні львів'яни. Сьогодні їм буде обрано запобіжний захід,

– розповів полковник поліції Тарас Сабанюк.

За словами журналістки телеканалу НТН Вікторії Балицької, хлопці з допомогою трафарета і аерозольних балончиків писали на стінах будинків «Хто замовив Катю Гандзюк?"

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.