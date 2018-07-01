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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Львові канадські військові роздають панкейки просто неба

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Сніданок з млинцями від Посольства Канади та канадських військових
Сніданок з млинцями від Посольства Канади та канадських військових / Screenshot

Сніданок з млинцями від Посольства Канади та канадських військових. Так у Львові розпочали дні Канади в Україні. Вперше щорічне святкування влаштували не у столиці.

Про це повідомляє 24 канал.

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Млинці, так звані панкейки, печуть волонтерки одразу на площі Ринок. А роздають їх усім охочим канадські військові. Вони перебувають на Львівщині з навчальною місією на Яворівському полігоні.

Родзинка млинців – кленовий сироп, який є символом Канади. Виготовляють його із соку цукрового, червоного або чорного клена. А млинці із борошна, молока та яєць. Втім млинці не єдине, чим нині розважатимуть львів’ян.

Нашим національним спортом хокеєм, військовими, які подають млинці. Наші військові для того тут, щоб допомагати не тільки навчаннями, а й млинцями,
– наголосив посол Канади в Україні Роман Ващук.

Теги: Новини України Новини Львова Канада
Джерело: 24 канал
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