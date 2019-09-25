У Львові матір чотирьох дітей планує пробігти світові марафони

Львів`янка Роксана Бондаренко – мати чотирьох дітей уже подолала близько двох десятків півмарафонів. Та на цьому вирішила не зупинятися. Цікаво, що бігати вона почала, аби зміцнити здоров`я і підтримувати фізичну форму. А тепер має намір здолати шість найбільших світових марафонів.

Єва, Ніколь, Емма та Мішель – це четверо донечок Роксани і її надійна підтримка, а ще вони наполегливі напарники під час тренувань.

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Раніше жінка професійно займалася тенісом, але проблеми із здоров’ям вона мусила покинути цей спорт.

"Мені лікарі сказали, що є можна бігом зміцнити собі коліна. І я почала тоді час від часу, ще тоді не фанатично, здійснювати такі пробіжки", – розповіла Роксана Бондаренко.



Роксана Бондаренко / Скріншот з відео 24 каналу

Інтенсивно тренуватися Роксана почала під час декрету.

До мене кожна жінка підходить і запитується: а як вам вдається це робити? У вас четверо дітей, як? І я кажу: насправді, це не є так важко. Ви берете дітей і йдете з ними в парк. Бігати – це трішечки швидше, ніж ходити,

– каже наша героїня.

Першими офіційними змагання з бігу у жінки стала Львівська десятка. Тоді Роксолана пробігла 10 кілометрів найшвидше у своїй віковій категорії. Ця перемога стала потужним поштовхом. Поступово наша героїня почала бігати півмарафони.

Доньки її не лише підтримують, а й вже самі брали участь у змаганнях. Єва тоді зайняла 28 місце, Ніколь – 23, Мішель – 10, а Емма – 4. Дівчатка прагнуть бути схожими на маму.



Роксана з дітьми на марафоні / Скріншот з відео 24 каналу

Наразі Роксана пробігла уже 18 півмарафонів. І коли цього стало замало, вирішила здолати топові марафони планети. Усього їх шість – у Бостоні, Лондоні, Берліні, Чикаго, Нью-Йорку і Токіо.

Минулоріч атлетка уже впоралася із 42-ма кілометрами у Німеччині. Отож наступна ціль – марафон у Нью-Йорку в листопаді. Усього упродовж року Роксана пробігає більше трьох тисяч кілометрів. А ще, спортом жінка не обмежилась. Невдовзі вийде друком її книга про майстерність бігу.