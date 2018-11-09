У Львові обмежили використання поліетиленових пакетів

У п’ятницю, 9 листопада, у Львові місцева влада схвалила обмеження використання поліетилену у торгових точках. Відтепер власникам супермаркетів та магазинів рекомендуватимуть пропонувати покупцям альтернативу одноразовим пакетам – паперові пакети, багаторазові торбини тощо.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Окрім того, торгові мережі Львова мають розробити програму лояльності до клієнтів, щоб заохотити їх використовувати багаторазові пакети.

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Запланований поетапний перехід від поліетилену до більш екологічного пакування. Першим кроком буде добровільна, лояльна система пропонування різних видів пакувань у супермаркетах. Потім міська рада запропонує альтернативу не лише поліетиленовим пакетам, а й іншим шкідливим пакуванням, наприклад, пінопласту.

Частина супермаркетів Львова вже готова перейти від одноразових поліетиленових пакетів на більш екологічні, запевнив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко. Він додав, що після супермаркетів перехід від поліетилену пошириться на малі магазини та ринки.

Окрім того, у планах місцевої влади – провести просвітницьку роботу у школах щодо негативного впливу на довкілля поліетиленового пакування. Також у місті створять пункти прийому поліетиленових пакетів.

Зазначимо, що поліетиленові пакети розкладаються аж 15 років. Скільки часу розкладається інше сміття: дивіться інфографіку: