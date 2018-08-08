У Львові обрали найгарніший міський дворик: відео

У Львові визначили найгарніший дворик. Це подвір'я багатоповерхового будинку, облаштоване у вигляді саду.

Красу у ньому навели самі мешканці.

Читайте також: Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе

Сьогодні у цьому дворі ростуть екзотичні рослини, є кам'яні та дерев'яні клумби, а також – обгороджений дитячий майданчик.

"Оскільки я люблю гарне середовище, почав з друзями робити огорожу дитячого майданчика, альтанку, садити екзотичні дерева, такі як гінга, тюльпанове дерево, різні тиси, туї, квіти, робити гірки з каменю", – розповів мешканець будинку Юрій Волощак.

Відео: коментар Юрія Волощака

Зазначимо, що найгарніше подвір'я обирали з-поміж 12-ти претендентів на Facebook-сторінці гарячої лінії міста упродовж місяця.

Відео: у Львові визначили найгарніше подвір'я