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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Львові обрали найгарніший міський дворик: відео

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Найгарніший дворик Львова
Найгарніший дворик Львова / 24 канал

У Львові визначили найгарніший дворик. Це подвір'я багатоповерхового будинку, облаштоване у вигляді саду.

Красу у ньому навели самі мешканці.

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Сьогодні у цьому дворі ростуть екзотичні рослини, є кам'яні та дерев'яні клумби, а також – обгороджений дитячий майданчик.

"Оскільки я люблю гарне середовище, почав з друзями робити огорожу дитячого майданчика, альтанку, садити екзотичні дерева, такі як гінга, тюльпанове дерево, різні тиси, туї, квіти, робити гірки з каменю", – розповів мешканець будинку Юрій Волощак. 

Відео: коментар Юрія Волощака 

Зазначимо, що найгарніше подвір'я обирали з-поміж 12-ти претендентів на Facebook-сторінці гарячої лінії міста упродовж місяця. 

Відео: у Львові визначили найгарніше подвір'я

 

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 канал
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