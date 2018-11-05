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      У Львові під час зйомок кіно зарізали людину

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      У Львові сталася різанина під час зйомок фільму
      У Львові сталася різанина під час зйомок фільму / 24 Канал

      Суд у Львові взяв під варту підозрюваного у смертельному пораненні чоловіка, що сталося під час зйомок кінофільму.

      Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Львівській області.

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      "31 жовтня близько 4:20 між працівником знімальної групи зі столиці та львівським перехожим виник словесний конфлікт, під час якого 35-річний киянин завдав 29-річному чоловіку ножове поранення. Внаслідок травми потерпілий помер на місці пригоди", – повідомили у прокуратурі.

      Дії зловмисника кваліфікували, як умисне вбивство. На момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прокуратура клопотала про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд погодився із позицією прокуратури.

      За скоєний злочен підозрюваний може отримати позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

      Теги: Новини України Новини Львова Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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