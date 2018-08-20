У Львові побили трансгендерну жінку: фото нападника

У Львові невідомий чоловік напав на трансгендерну жінку Анастасію-Єву Крістель Домані.

Про це повідомляє сама постраждала.

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"Учора мене побили, вперше в житті, на ґрунті ненависті і через мою гендерну ідентичність", – заявила Анастасія-Єва Крістель Домані.

Вона зазначила, що напад відбувся у трамваї.

Чоловік почав гучно обговорювати мою зовнішність, кричати "що це зайшло?" і підсів на вільне праворуч від мене сидіння. Хапав за лікті і погрожував. На півслові він б’є мене у праву частину вилиць, окуляри розбиваються. Потім ще два удари – у лоб і голову,

– написала Крістель Домані.

Вона зазначила, що люди, які знаходилися в громадському транспорті ніяк не відреагували на інцидент.

"Додумалася включити камеру і тремтячими руками встигла зробити фото відморозка поки він не відвернувся, стоячи на сходах для виходу на зупинці "Вулиця Северина Наливайка", – додала постраждала.



Фото нападника на Крістель Домані

Після цього вона одразу почала викликати поліцію. Згодом отримала дзвінок, що наряд не зможе оперативно прибути на місце події, тому натомість краще прийти у районний відділ Львівського міського управління МВС України Галицького району. Окрім того, Крістель Домані зняла побої у травмпункті 8 міської клінічної лікарні.

Крістель Домані наголосила, що хоче відкриття кримінальної справи і суду над тим, хто її образив.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 30 червня, у Кривому Розі невідомі напали на голову організаційного комітету фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченка.