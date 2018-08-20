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У Львові побили трансгендерну жінку: фото нападника

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Анастасія-Єва Крістель Домані.
Анастасія-Єва Крістель Домані. / the-village.com.ua

У Львові невідомий чоловік напав на трансгендерну жінку Анастасію-Єву Крістель Домані.

Про це повідомляє сама постраждала.

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"Учора мене побили, вперше в житті, на ґрунті ненависті і через мою гендерну ідентичність", – заявила  Анастасія-Єва Крістель Домані.

Вона зазначила, що напад відбувся у трамваї. 

Чоловік почав гучно обговорювати мою зовнішність, кричати "що це зайшло?" і підсів на вільне праворуч від мене сидіння. Хапав за лікті і погрожував. На півслові він б’є мене у праву частину вилиць, окуляри розбиваються. Потім ще два удари – у лоб і голову,
– написала Крістель Домані.

Вона зазначила, що люди, які знаходилися в громадському транспорті ніяк не відреагували на інцидент.

"Додумалася включити камеру і тремтячими руками встигла зробити фото відморозка поки він не відвернувся, стоячи на сходах для виходу на зупинці "Вулиця Северина Наливайка", – додала постраждала.

Нападник на трансгендерну жінку
Фото нападника на Крістель Домані

Після цього вона одразу почала викликати поліцію. Згодом отримала дзвінок, що наряд не зможе оперативно прибути на місце події, тому натомість краще прийти у районний відділ Львівського міського управління МВС України Галицького району. Окрім того, Крістель Домані зняла побої у травмпункті 8 міської клінічної лікарні.

Крістель Домані наголосила, що хоче відкриття кримінальної справи і суду над тим, хто її образив.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 30 червня, у Кривому Розі невідомі напали на голову організаційного комітету фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченка. 

Теги: Новини України Поліція Новини Львова ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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