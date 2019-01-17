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      У Львові помер чоловік від страшної інфекції, яку переносять щури

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      Від лептоспірозу у Львові помер чоловік
      Від лептоспірозу у Львові помер чоловік / pixabay.com

      11 січня помер 54-річний львів'янин, в якого діагностували важку форму лептоспірозу.

      Про це повідомляє прес-служба Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

      Читайте також: Лептоспіроз в Україні: симптоми хвороби

      Зазначається, що 9 січня чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні у важкому стані.

      Лабораторні дослідження підтвердили це захворювання. Джерелом інфекції ймовірно були щурі. Лікарі боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося, й 11 січня він помер.

      Лептоспіроз
      Лептоспіроз розносять щури

      "Під час проведення епідрозслідування, встановлено, що у підвалі будинку, де проживав хворий, було багато щурів. Він напередодні прибирав у підвалі, контактував з предметами, які, очевидно, були забруднені екскрементами гризунів. Найімовірніше через пошкодження шкіри на руках лептоспіри (збудники хвороби) потрапили в кров", – йдеться у повідомленні. 

       
      Лептоспіроз – що це?
       Це гостра інфекційна хвороба, збудником якої геномовид Leptospira interrogans sensu lato, роду Leptospira.

      Нездужання почалося ще 3 січня. Симптоми були такі, як при гострих респіраторних інфекціях: підвищення температури тіла, слабкість, ломота в тілі. 

      Лептоспіроз
      Лептоспіроз: симптоми хвороби

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Інфекція Новини Львова
      Джерело: Здоров'я 24
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