У Львові помер чоловік від страшної інфекції, яку переносять щури

11 січня помер 54-річний львів'янин, в якого діагностували важку форму лептоспірозу.

Про це повідомляє прес-служба Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

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Зазначається, що 9 січня чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні у важкому стані.

Лабораторні дослідження підтвердили це захворювання. Джерелом інфекції ймовірно були щурі. Лікарі боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося, й 11 січня він помер.



Лептоспіроз розносять щури

"Під час проведення епідрозслідування, встановлено, що у підвалі будинку, де проживав хворий, було багато щурів. Він напередодні прибирав у підвалі, контактував з предметами, які, очевидно, були забруднені екскрементами гризунів. Найімовірніше через пошкодження шкіри на руках лептоспіри (збудники хвороби) потрапили в кров", – йдеться у повідомленні.

Лептоспіроз – що це? Це гостра інфекційна хвороба, збудником якої геномовид Leptospira interrogans sensu lato, роду Leptospira.

Нездужання почалося ще 3 січня. Симптоми були такі, як при гострих респіраторних інфекціях: підвищення температури тіла, слабкість, ломота в тілі.



Лептоспіроз: симптоми хвороби

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