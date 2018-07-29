У Львові померла легендарна радіоведуча Марта Кінасевич

На 73-му році життя у Львові померла відома радіоведуча Марта Кінасевич. Легендарна журналістка померла від важкої хвороби у суботу, 28 липня.

Про смерть журналістки повідомили її друзі і колеги.

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Прощання з Мартою Кінасевич відбудеться у понеділок, 30 липня, о 12:00 годині в каплиці на вулиці Пекарській, 52.

Аудіозапис одної з програми Марти Кінасевич: у гостях – Володимир Івасюк

У 1967 році Марта Кінасевич почала працювати на львівському радіо. Впродовж 25 років виходила її авторська програма "Мандрівний меридіан".

Гостями її ефірів були видатні українські композитори та музиканти: Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Віктор Морозов, Іван Попович та багато інших.

Своїм завданням у журналістиці Марта Кінасевич вважала популяризацію української музики.