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      У Львові розпочала роботу Фабрика святого Миколая, до якої може приєднатися кожен

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      У Львові вже відкрили фабрику святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів. До 16 грудня там приймають іграшки, солодощі, канцелярію та книжки.

      А у переддень святого Миколая майже півсотні його помічників розвезуть подарунки для діток із багатодітних, малозабезпечених сімей та родин учасників АТО.

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      Хоча Фабрика святого Миколая тільки запрацювала, подарунків вже чимало, адже почали збір ще у листопаді. Компанії, школи та лікарні вже позносили чимало потрібного для дітей.

      новорічні свята
      Фабрика святого Миколая

      "У це свято людям треба допомагати. Для того і є люди, щоб допомагати один одному", – сказав  львів'янин Тарас.

      Збирають подарунки волонтери і потім вони ж їх будуть розносити. У понеділок, 16 грудня, пакунків вже має бути 2,5 тисячі. Того, що мають, може і не вистачити, тож просять львів’ян приносити іграшки, солодощі, новий одяг для дітей від нуля до 12 років. Прийматимуть все до десятої вечора понеділка.

      новорічні свята миколай
      Волонтери збирають подарунки

      новорічні свята
      Розноситимуть подарунки з вечора 18 грудня

      "Найбільше ми потребуємо побутової хімії і канцтоварів, тому що це те, що дорожче: зубна паста, щітка – те, що найбільше потрібне в побуті. Ми розуміємо, що воно дороге коштує. Книги вже маємо", – розповіла координаторка акції "Миколай про тебе не забуде" Христина Дольна.

       

       

      Розвозити подарунки помічники будуть з вечора 18 до ранку 19 грудня. Також просять, аби до акції долучились водії, щоб допомогти з доставкою.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Львова
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