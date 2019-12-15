У Львові розпочала роботу Фабрика святого Миколая, до якої може приєднатися кожен

У Львові вже відкрили фабрику святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів. До 16 грудня там приймають іграшки, солодощі, канцелярію та книжки.

А у переддень святого Миколая майже півсотні його помічників розвезуть подарунки для діток із багатодітних, малозабезпечених сімей та родин учасників АТО.

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Хоча Фабрика святого Миколая тільки запрацювала, подарунків вже чимало, адже почали збір ще у листопаді. Компанії, школи та лікарні вже позносили чимало потрібного для дітей.



Фабрика святого Миколая

"У це свято людям треба допомагати. Для того і є люди, щоб допомагати один одному", – сказав львів'янин Тарас.

Збирають подарунки волонтери і потім вони ж їх будуть розносити. У понеділок, 16 грудня, пакунків вже має бути 2,5 тисячі. Того, що мають, може і не вистачити, тож просять львів’ян приносити іграшки, солодощі, новий одяг для дітей від нуля до 12 років. Прийматимуть все до десятої вечора понеділка.



Волонтери збирають подарунки



Розноситимуть подарунки з вечора 18 грудня

"Найбільше ми потребуємо побутової хімії і канцтоварів, тому що це те, що дорожче: зубна паста, щітка – те, що найбільше потрібне в побуті. Ми розуміємо, що воно дороге коштує. Книги вже маємо", – розповіла координаторка акції "Миколай про тебе не забуде" Христина Дольна.

Розвозити подарунки помічники будуть з вечора 18 до ранку 19 грудня. Також просять, аби до акції долучились водії, щоб допомогти з доставкою.