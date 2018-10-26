У Львові сталося збройне викрадення громадянина Туреччини: що про це відомо

21 жовтня у Львові невідомі, погрожуючи зброєю, викрали 35-річного громадянина Туреччини. Зловмисники, зокрема, посадили його у автомобіль і повезли у невідомому напрямку. За звільнення вони вимагали 100 тисяч доларів США.

Про деталі операції щодо звільнення заручника та затримання зловмисників під час брифінгу розповів очільник поліції Львівщини генерал поліції Валерій Середа, передає прес-служба очолюваного ним відомства.

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Як зауважив він, зловмисники дізналися, що їхня майбутня жертва разом із іншими громадянами Туреччини приїхала до України організовувати бізнес.

Двоє турків приїхали до України на переговори щодо придбання готелю у Чернівцях. Після того, як домовленості не вдалося досягти, чоловіки прибули до Львова та проводили час в одному з клубів, коли надворі четверо невідомих спершу пред’явили туркам борг перед бізнес-партнером, з яким ті не уклали угоди щодо готелю, а потім, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, викрали одного з них, вимагаючи, аби інший заплатив викуп – 100 тисяч доларів, але той відмовився. У підсумку чоловіка понад добу возили містом на різних автомобілях,

– каже головний правоохоронець Львівщини.

За його словами, про викрадення товариша громадянин Туреччини повідомив у посольство Туреччини в Києві, а зі столиці його заяву правоохоронці повернули до Нацполіції Львівщини. Також, продовжує Середа, він опісля правоохоронцям сповістив про марку та номери автомобіля, на якому відбулося викрадення.

"Ми запідозрили групу іноземців, яку торік уже затримували за розбійний напад щодо мешканців Туреччини та наявність зброї, але тоді через брак доказів вони не отримали покарання. Діяти довелося максимально обережно, не розголошуючи ні деталей злочину, ні алгоритму наших дій, для того, щоб не нашкодити заручнику. Ми не вводили спецоперацію "Заручник", тому що не знали чіткого місця перебування заручника. Якби ми почали вводити спецоперацію, це було б візуально помітно у Львові, і могло б спровокувати злочинців. Вони не розуміли, що відбувається, але відчували, що вже перебувають під контролем. Щоб залишитися непокараними, вони цього заручника випустили на одній із заправних станцій Львова. Хоча його залишили під наглядом. Пізніше було затримано і того, хто до нього був прикріпленим, і ще двох спільників", – додає очільник Нацполіції Львівщини.

Водночас Середа зазначив, що зловмисниками виявилися двоє громадян Азербайджану віком 26 та 27 років, а також 40-річний громадянин Туреччини. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи внесення застави. Викрадений ними громадянин Туреччини нині дає покази в суді.

Організатором викрадення був громадянин Азербайджану, який тривалий час мешкає в Україні за тимчасовою посвідкою. Його правою рукою виявився затриманий громадянин Туреччини, який також проживав у Львові. Законність його перебування в Україні нині з’ясовує міграційна служба. Третім затриманий також є іноземцем – він має громадянство Азербайджану. Яку ми маємо інформацію щодо цих громадян, – вони "опікуються" своїми земляками азербайджанцями, а саме збирають з них кошти. До них приїжджали куратори злочинного світу, їхні земляки, хотіли розширювати тут свою діяльність. Нам вдалося цього року видворити двох злодіїв у законі, які приїжджали сюди та мали з ними зв’язки,

– констатував генерал.

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Крім того, він розповів, що загалом до операції було залучено близько півсотні працівників поліції – зокрема, співробітники управління стратегічних розслідувань, оперативники управління карного розшуку та бійці КОРД поліції Львівщини.

За фактами інциденту відкрито кримінальні провадження щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини та щодо вимагання. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 25 червня у Києві посеред білого дня викрали іноземця, який, як згодом з'ясувалось, є сином фінансового аташе посольства Лівії в Україні. Того ж дня правоохоронцям вдалось знайти викраденого хлопця.