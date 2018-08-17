23:23
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін показав росіянам "своє оте". Мистецтво вибору
Вєсті Кремля
22:00, сьогодні
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

У Львові створили штаб для ліквідації наслідків негоди

100 Читать новость на русском
Затоплена вулиця Сахарова у Львові
Затоплена вулиця Сахарова у Львові / Фото з вільних джерел

У Львівській міській раді створили координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста.

Про це повідомили у прес-службі мерії. 

Читайте також: Річки замість вулиць і плавучі машини: у Львові вирувала жахлива негода – фото, відео

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк розповіла, що до роботи залучені всі служби міста. Завтра, у суботу, 18 серпня, для комунальних підприємств оголошено робочий день.

Аварійні бригади чистять дощоприймачі. Працівники ЛМКП "Львівводоканал" встановлюють кришки люків. Техніка "Львівводоканал" залучена до роботи на вулиці Торф’яній, де підтопило перший поверх будинку, де розміщені офісні приміщення. Працюють всі працівники ЛКП, вони розчищають прибордюрну частину, збирають землю і намул,
– зазначила Ірина Маруняк.

За її словами, сформовані групи, які обстежують підвальні приміщення на вулицях, де було найбільше води – це вулиця Сахарова, Городоцька, Богуна, Чорновола, Джерельна тощо.

львів
Наслідки негоди у Львові

Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти "Гарячу лінію міста" за телефоном 15−80, щоб комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди.

львів
Вулиця Сахарова у Львові

Додамо, рух електротранспорту в місті відновлено повністю. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 серпня, у Львові вирувала жахлива негода. Потужний дощ, який тривав у місті понад годину, підтопив чимало вулиць. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології за день у Львові випало 28% опадів від місячної норми.

Теги: Новини України Новини Львова Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 серпня: Звільнення керівного складу Лук'янівського СІЗО, розпродаж у Ryanair
сьогодні, 22:08 Головні новини 17 серпня: Звільнення керівного складу Лук'янівського СІЗО, розпродаж у Ryanair
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
сьогодні, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
сьогодні, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
сьогодні, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
сьогодні, 20:00 Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
Крістіна Бердинських
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Ракицький: Донбас, сьогодні наш день, ми обов'язково повернемось
 28 серпня 2016 , 13:15
Міжнародний кубок чемпіонів: Ліверпуль розбив Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Зінченко сильніші за Баварію
 29 липня , 09:20
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук