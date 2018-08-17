У Львові створили штаб для ліквідації наслідків негоди

У Львівській міській раді створили координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста.

Про це повідомили у прес-службі мерії.

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Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк розповіла, що до роботи залучені всі служби міста. Завтра, у суботу, 18 серпня, для комунальних підприємств оголошено робочий день.

Аварійні бригади чистять дощоприймачі. Працівники ЛМКП "Львівводоканал" встановлюють кришки люків. Техніка "Львівводоканал" залучена до роботи на вулиці Торф’яній, де підтопило перший поверх будинку, де розміщені офісні приміщення. Працюють всі працівники ЛКП, вони розчищають прибордюрну частину, збирають землю і намул,

– зазначила Ірина Маруняк.

За її словами, сформовані групи, які обстежують підвальні приміщення на вулицях, де було найбільше води – це вулиця Сахарова, Городоцька, Богуна, Чорновола, Джерельна тощо.



Наслідки негоди у Львові

Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти "Гарячу лінію міста" за телефоном 15−80, щоб комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди.



Вулиця Сахарова у Львові

Додамо, рух електротранспорту в місті відновлено повністю.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 серпня, у Львові вирувала жахлива негода. Потужний дощ, який тривав у місті понад годину, підтопив чимало вулиць. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології за день у Львові випало 28% опадів від місячної норми.