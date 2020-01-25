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      У Львові святкують Китайський новий рік: видовищні фото та відео

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      Китайський Новий рік / 24 канал

      У Львові відзначають Китайський Новий рік. Свято припало на 25 січня і триватиме три дні. Місто прикрасили незвичними пандами, а на головній площі триватимуть традиційні китайські частування.

      У Львові китайський новий рік – вінчунзі – святкують вже дев'ятий рік поспіль.

      Читайте також: Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята

      Оформлення міста

      Спеціально до Китайського Нового року художник Тарас Носар розмалював гіпсових панд. Для орнаменту він обрав схожі в українській і китайській культурах розписи – півнів та павичів. 15 панд розставлять у туристичних місцях Львова. 

      новий рік китайський
      Художник розмальовує панду

      китайський новий рік
      Митець обрав схожі для України та Китаю орнаменти

      китайський новий рік
      Пандами прикрасять Львів

      Святкування та традиційна їжа

      Тим часом на площі Ринок розпочинаються святкування. Гостей міста частують традиційними китайськими пельменями, локшиною з овочами, які готують на місці. Окрім пельменів на пательню кидають складові локшини із овочами.

      Гостей чекає яскраве світлове шоу, концерти та хода двадцятиметрових драконів. 

      Що відомо про Китайський Новий рік У Китаї – це свято весни і початку року. Воно збирає за круглим столом усю родину. Традиційно, святкування тривають 15 днів. За літочисленням китайців – наразі 4718 рік.

      Дивіться відео 24 каналу: як у Львові святкують Китайський Новий рік

       

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Китай Новини Львова Новорічні свята
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