У Львові тестуватимуть всіх священників на коронавірус

У Львові експрес-тестування на коронавірус хочуть провести працівникам тих сфер, які контактують з великою кількістю людей. Тому окрім медиків, водіїв громадського транспорту та працівників супермаркетів, тестування на коронавірус проведуть і священикам.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома

Зі слів Садового, експрес-тестування священників планують розпочати вже з 11 квітня. Він додав, що у Львові з кожним днем збільшують кількість людей, яких тестують.

Кого у Львові тестують на коронавірус

водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв;

тих, хто працює у місці, яке пропонує дуже дешеве тимчасове житло;

соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома;

медичних працівників;

тих людей, котрі обслуговують життя міста – двірники, водії тощо.

Якщо знаходимо позитивний результат експрес-тестування, то автоматично йде ПЛР-тестування, яке дає більш точний результат. Ми навіть священникам розпочнемо проводити експрес-тести,

– наголосив Садовий.

Зараз у Львові, зі слів мера, є приблизно 25 тисяч експрес-тестів. Поповнювати їх кількість допомагають бізнесові структури та благодійники. ПЛР-тести для Львова закуповують коштом держави, міського бюджету і також благодійників.

Мер Львова також повідомив про спільну позицію церковних ієрархів Львова щодо проведення великодніх богослужінь онлайн та посвячення пасок вірянами вдома, а сповіді та причастя – вже після завершення карантину.

Коронавірус у Львові: що відомо

Станом на 10 квітня на Львівщині підтвердили 82 випадки захворювання на COVID-19. Перший випадок зараження коронавірусом у Львові підтвердили 20 березня.

З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 3 людини, ще 3 пацієнти одужали.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.

Також у місті посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.



Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу