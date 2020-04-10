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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Львові тестуватимуть всіх священників на коронавірус

      -
      Тестування на коронавірус / interfax.com.ua

      У Львові експрес-тестування на коронавірус хочуть провести працівникам тих сфер, які контактують з великою кількістю людей. Тому окрім медиків, водіїв громадського транспорту та працівників супермаркетів, тестування на коронавірус проведуть і священикам.

      Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі одного з українських телеканалів.

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      Зі слів Садового, експрес-тестування священників планують розпочати вже з 11 квітня. Він додав, що у Львові з кожним днем збільшують кількість людей, яких тестують.

      Кого у Львові тестують на коронавірус

      • водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв;
      • тих, хто працює у місці, яке пропонує дуже дешеве тимчасове житло;
      • соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома;
      • медичних працівників;
      • тих людей, котрі обслуговують життя міста – двірники, водії тощо.

      Якщо знаходимо позитивний результат експрес-тестування, то автоматично йде ПЛР-тестування, яке дає більш точний результат. Ми навіть священникам розпочнемо проводити експрес-тести,
      – наголосив Садовий.

      Зараз у Львові, зі слів мера, є приблизно 25 тисяч експрес-тестів. Поповнювати їх кількість допомагають бізнесові структури та благодійники. ПЛР-тести для Львова закуповують коштом держави, міського бюджету і також благодійників.

      Мер Львова також повідомив про спільну позицію церковних ієрархів Львова щодо проведення великодніх богослужінь онлайн та посвячення пасок вірянами вдома, а сповіді та причастя – вже після завершення карантину.

      Коронавірус у Львові: що відомо

      • Станом на 10 квітня на Львівщині підтвердили 82 випадки захворювання на COVID-19. Перший випадок зараження коронавірусом у Львові підтвердили 20 березня.
      • З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 3 людини, ще 3 пацієнти одужали.
      • Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
      • Також у місті посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.

      Які бувають тести на коронавірус
      Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Тести Андрій Садовий Новини Львова Релігія Новини України
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