У Львові вандали вчинили провокацію на Цвинтарі орлят

28 липня група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 років, що розташовані в межах Личаківського цвинтаря.

Про це з посиланням на директора ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайла Нагая інформує прес-служба Львівської міської ради.

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За його словами, дерев’яні щити виступали захистом від пошкоджень для історичних скульптур двох левів, що стоять перед аркою на вході до польських військових поховань.

Близько 16 – 17 години десяток молодиків спортивної зовнішності почали ламати й виривати ці щити. Охороні цвинтаря спільно з поліцією вдалося затримати одного з порушників.

Вже 29 липня у Львові відбулося судове засідання над затриманим. Порушник визнав провину. За результатами засідання його оштрафували на 85 гривень за статтею дрібне хуліганство, він має сплатити ще 340 гривень судового збору.