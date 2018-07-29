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У Львові вандали вчинили провокацію на Цвинтарі орлят

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У Львові вандали пошкодили
У Львові вандали пошкодили / io.ua

28 липня група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 років, що розташовані в межах Личаківського цвинтаря.

Про це з посиланням на директора ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайла Нагая інформує прес-служба Львівської міської ради.

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За його словами, дерев’яні щити виступали захистом від пошкоджень для історичних скульптур двох левів, що стоять перед аркою на вході до польських військових поховань.

Близько 16 – 17 години десяток молодиків спортивної зовнішності почали ламати й виривати ці щити. Охороні цвинтаря спільно з поліцією вдалося затримати одного з порушників.

Вже 29 липня у Львові відбулося судове засідання над затриманим. Порушник визнав провину. За результатами засідання його оштрафували на 85 гривень за статтею дрібне хуліганство, він має сплатити ще 340 гривень судового збору.

Додамо, що затриманий – мешканець Польщі. На судовому засіданні був також присутній представник Генерального консульства Республіки Польща у Львові.

Нагадаємо, що це вже не перший акт вандалізму на цвинтарі у Львові. У червні невідомі проникли на територію Пагорба Слави у місті та розмалювали жовтою фарбою могильні плити. Зазначимо, що акт вандалізму було скоєно щодо могил радянських військових.

Теги: Новини України Поліція Новини Львова Новини Польщі
Джерело: 24 канал
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