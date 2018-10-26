У Львові водії швидко розступилися у заторі для проїзду "швидкої": вражаюче відео

У мережі набирає популярності відео, як у Львові автомобілі, які стояли у довжелезному заторі, поступливо з'їхали до узбіччя, аби машина "швидкої домоги", яка їхала із увімкненою сиреною.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Так люблю той Львів" у Twitter.

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Ситуація сталася на вулиці Княгині Ольги. На записі видно, як автомобілі у заторі на двосмуговій дорозі звільняють місце для "швидкої", аби та змогла проїхати посередині проїжджої частини.

Водночас, жоден водій не намагався схитрувати, ставши позаду "швидкої", щоб швиденько виїхати із затору.

Щось таки трохи в головах людей змінюється в кращу сторону,

– йдеться у підписі до відео.

Швидка в заторі на Княгині Ольги, #Львів



Щось таки трохи в головах людей змінюється в кращу сторону. Відео: Андрій Проць pic.twitter.com/0QISybJ7Au — Так люблю той Львів (@lviv1256) 25 октября 2018 г.

У коментарях, користувачі схвалюють такий вчинок львівських автомобілістів і зазначають, що він свідчить про справжні європейські цінності та людське відношення до оточуючих.