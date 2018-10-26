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      У Львові водії швидко розступилися у заторі для проїзду "швидкої": вражаюче відео

      2903 Читать новость на русском
      У Львові водії зробили довгий коридор, аби пропустити "швидку"
      У Львові водії зробили довгий коридор, аби пропустити "швидку" / Скрін з відео

      У мережі набирає популярності відео, як у Львові автомобілі, які стояли у довжелезному заторі, поступливо з'їхали до узбіччя, аби машина "швидкої домоги", яка їхала із увімкненою сиреною.

      Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Так люблю той Львів" у Twitter.

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      Ситуація сталася на вулиці Княгині Ольги. На записі видно, як автомобілі у заторі на двосмуговій дорозі звільняють місце для "швидкої", аби та змогла проїхати посередині проїжджої частини.

      Водночас, жоден водій не намагався схитрувати, ставши позаду "швидкої", щоб швиденько виїхати із затору.

      Щось таки трохи в головах людей змінюється в кращу сторону,
      – йдеться у підписі до відео.

      У коментарях, користувачі схвалюють такий вчинок львівських автомобілістів і зазначають, що він свідчить про справжні європейські цінності та людське відношення до оточуючих.

       

      Теги: Новини України Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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