У мережі опублікували відео моменту, коли "Бук" в’їхав у торговий центр

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як після репетиції параду до Дня Незалежності зенітно-ракетний комплекс Бук протаранив будівлю бізнес-центру.

Ролик опублікував Youtube-канал "Голос народу".

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За попередніми інформацією, механік-водій не впорався з керуванням і в'їхав у центральний вхід бізнес-центру. На стіні будівлі залишилися серйозні пошкодження від зіткнення з військовою технікою.

Зенітну установку відбуксирували з місця аварії приблизно о 22:40. Військові відмовилися коментувати подыю і спілкуватися з журналістами.

Відео моменту зітнення: