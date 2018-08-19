У мережі опублікували відео моменту, коли "Бук" в’їхав у торговий центр
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як після репетиції параду до Дня Незалежності зенітно-ракетний комплекс Бук протаранив будівлю бізнес-центру.
Ролик опублікував Youtube-канал "Голос народу".
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За попередніми інформацією, механік-водій не впорався з керуванням і в'їхав у центральний вхід бізнес-центру. На стіні будівлі залишилися серйозні пошкодження від зіткнення з військовою технікою.
Зенітну установку відбуксирували з місця аварії приблизно о 22:40. Військові відмовилися коментувати подыю і спілкуватися з журналістами.
Відео моменту зітнення:
Джерело: 24 Канал
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