У мережі поглузували над соцрекламою з українськими класиками та запропонували смішніші варіанти

У мережі засміяли спроби Львівської обласної державної адміністрації створити соціальну рекламу із українськими класиками. Недоречні підписи розміщені поруч із портретами письменників неабияк розвеселили людей.

На безглузду соціальну рекламу звернули увагу у Facebook-спільноті "Рагу.лі".

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Креатив, який просто вимагає продовження. Леся Українка "Щоб не плакать, я гальмувала на пішоходних переходах". Пропонуйте далі,

– написали у групі під фото із львівською соцрекламою.

У мережі бурхливо відреагували на заклик.



Люди запропонували свої варіанти соціальної реклами на дорогах



Слід додати, що вони набагато влучніші, аніж соцреклама ЛОДА



Народна творчість



Перефразовані Шевченко та Франко

На допис у соцмережах відреагувала керівниця департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Ольга Березюк, яка опублікувала ще один варіант соціальної реклами із Лесею Українкою, проте визнала, що варіанти людей набагато цікавіші.