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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мережі поглузували над соцрекламою з українськими класиками та запропонували смішніші варіанти

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У мережі потролили соцрекламу від ЛОДА
У мережі потролили соцрекламу від ЛОДА / фото з соцмереж

У мережі засміяли спроби Львівської обласної державної адміністрації створити соціальну рекламу із українськими класиками. Недоречні підписи розміщені поруч із портретами письменників неабияк розвеселили людей.

На безглузду соціальну рекламу звернули увагу у Facebook-спільноті "Рагу.лі".

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Креатив, який просто вимагає продовження. Леся Українка "Щоб не плакать, я гальмувала на пішоходних переходах". Пропонуйте далі,
– написали у групі під фото із львівською соцрекламою.

У мережі бурхливо відреагували на заклик.

меми
Люди запропонували свої варіанти соціальної реклами на дорогах

меми
Слід додати, що вони набагато влучніші, аніж соцреклама ЛОДА

меми
Народна творчість

меми
Перефразовані Шевченко та Франко

На допис у соцмережах відреагувала керівниця департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Ольга Березюк, яка опублікувала ще один варіант соціальної реклами із Лесею Українкою, проте визнала, що варіанти людей набагато цікавіші.

 

Теги: Новини Львова Курйозні новини Соцмережі Меми
Джерело: 24 канал
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