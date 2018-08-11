У мережі поглузували над соцрекламою з українськими класиками та запропонували смішніші варіанти
У мережі засміяли спроби Львівської обласної державної адміністрації створити соціальну рекламу із українськими класиками. Недоречні підписи розміщені поруч із портретами письменників неабияк розвеселили людей.
На безглузду соціальну рекламу звернули увагу у Facebook-спільноті "Рагу.лі".
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Креатив, який просто вимагає продовження. Леся Українка "Щоб не плакать, я гальмувала на пішоходних переходах". Пропонуйте далі,
– написали у групі під фото із львівською соцрекламою.
У мережі бурхливо відреагували на заклик.
Люди запропонували свої варіанти соціальної реклами на дорогах
Слід додати, що вони набагато влучніші, аніж соцреклама ЛОДА
Народна творчість
Перефразовані Шевченко та Франко
На допис у соцмережах відреагувала керівниця департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Ольга Березюк, яка опублікувала ще один варіант соціальної реклами із Лесею Українкою, проте визнала, що варіанти людей набагато цікавіші.