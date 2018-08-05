У метро в Києві стався технічний збій: кілька станцій закрито

Удень 5 серпня у Києві на синій лінії Київського метрополітену стався технічний збій. У зв'язку з інцидентом кілька станцій перестали працювати.

Про це прес-служба столичного метро повідомила у своєму Twitter.

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"Рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактової площі", від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра". Перепрошуємо за незручності. Про відновлення руху у звичайному режимі буде одразу повідомлено", – мовиться у дописі.

Увага!

Технічний збій на синій лінії.

Рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактова площа", від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра".

Перепрошуємо за незручності.

Про відновлення руху у звичайному режимі буде одразу повідомлено. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 5 August 2018

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на деяких станціях Київського метрополітену можуть з’явитися туалети для пасажирів.