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У метро в Києві стався технічний збій: кілька станцій закрито

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У метро Києва стався збій на синій лінії: кілька станцій не працюють
У метро Києва стався збій на синій лінії: кілька станцій не працюють / Соцмережі

Удень 5 серпня у Києві на синій лінії Київського метрополітену стався технічний збій. У зв'язку з інцидентом кілька станцій перестали працювати.

Про це прес-служба столичного метро повідомила у своєму Twitter.

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"Рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактової площі", від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра". Перепрошуємо за незручності. Про відновлення руху у звичайному режимі буде одразу повідомлено", – мовиться у дописі.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на деяких станціях Київського метрополітену можуть з’явитися туалети для пасажирів.

Теги: метро Новини Києва Новини України Транспорт
Джерело: 24 канал
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