У МОЗ повідомили про блокування ректорату НМУ імені Богомольця

У середу, 15 серпня, в.о ректора НБУ Юрій Кучин не зміг потрапити до свого кабінету. Роботу ректорату Національного медуніверситету імені Богомольця заблокувала група невідомих осіб.

Про це у Facebook повідомляє МОЗ.

Вхід до будівлі університету було заблоковано групою невідомих під керівництвом аспіранта НМУ Василя Гілюка, вказані особи нікого не пускали на територію установи.

Кучин зазначив, що невідомі знаходяться і всередині університету. Зазначається, що за вказівкою зловмисників охоронці НМУ застосували фізичну силу та нанесли тілесні ушкодження співробітниці Департаменту управління персоналом та кадрової політики МОЗ. Чиновниця прибула до університету для ознайомлення адміністрації НМУ з наказом про призначення в.о.ректора.

На місце подій викликали поліцію, з приводу вчиненого потерпіла звернулася до районного відділу поліції з відповідною заявою,

– наголосили у МОЗ.

Дії зловмисників у МОЗ вважають "саботажем" і стверджують, що доля всіх документів, які там знаходяться, невідома, оскільки "наразі немає можливості контролювати те, що відбувається в стінах університету".

"МОЗ України наголошує на неприпустимості таких дій, оскільки блокування роботи офіційно призначеного в.о.ректора може стати на перешкоді вчасному завершенню вступної кампанії до Національного медичного університету та негативно відобразитися на початку нового навчального року", – повідомили у відомстві.