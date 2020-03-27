У МВФ заявили про входження світової економіки у рецесію: що це означає

Керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що пандемія коронавірусу вже призвела до початку глибокої рецесії світової економіки. За її словами необхідно стримувати поширення вірусу, щоб скоротити тривалість рецесії.

Нині світ перебуває у безпрецедентній ситуації, коли пандемія здоров'я переросла у фінансову кризу, заявила Крісталіна Георгієва. Про це повідомляє МВФ.

До слова Майже 700 тисяч українців втратили роботу через карантин

За прогнозами Фонду, найбільший вплив криза матиме на країни, економіки яких розвиваються, і країни зі слабкими економіками. До слова, саме до таких країн належить і Україна.

Багатьом із цих країн потрібна допомога, щоб посилити реакцію на кризу, відновити робочі місця і зростання. Варто врахувати дефіцит валютної ліквідності та велике навантаження на борги у багатьох країнах з низьким рівнем доходу,

– наголосила розпорядниця МВФ.

Крім того, у Міжнародному валютному фонді зазначили, що вже вжили заходів щодо повернення боргів найбіднішими партнерами Фонду. Наразі там вивчають варіанти допомоги тим країнам, які відчувають дефіцит валюти.

Що таке рецесія економіки?Рецесія – економічний цикл, під час якого відбувається загальне зниження економічної активності у світі. Цього разу – це закриття ринків через обмеження у багатьох країнах, спричинені пандемією коронавірусу.



Якщо пояснювати на прикладі України, то її економіка дуже тісно пов'язана з економіками інших країн. Зокрема, з сусідами Польщею і Росією. Коли ці країни закриваються від світу, це дуже впливає на економіку України.



Через урізання торгівлі і закриття ринків страждають усі учасники цього процесу – як той, хто закрився, так і той, від кого закрилися. У випадку з Україною, Польщею і Росією закрилися усі троє.



Рецесія супроводжується кількома негативними явищами, серед яких закриття підприємств, зростання рівня безробіття тощо.