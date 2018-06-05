У наступному році тарифи на воду почнуть зростати на 50%

В 2019 тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення зміниться в середньому на 49,6%.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Київводоканалу".

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"Перегляд зумовлений зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, розміру ренти, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань, ремонтів основних засобів. Розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення за підрахунками "Київводоканалу" зміниться в середньому на 49,6% та становитиме 23 гривень 17 копійок", – зазначила директор Департаменту економіки та фінансів Ірина Кирилюк

Голова правління – генеральний директор "Київводоканалу" Дмитро Новицький наголосив, що якщо тарифи будуть нижчими, можливі наслідки як технічного, так і фінансового характеру.

"Підприємство втратить можливість реагувати на аварійно-відновлювальні роботи та в повному обсязі виконувати їх. Також великою проблемою є відтік кваліфікованих кадрів і без збільшення тарифу ми і надалі будемо їх втрачати", – зазначив Дмитро Новицький.