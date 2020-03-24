У Нацбанку анонсували кредитні канікули для бізнесу на період карантину

НБУ збирається затвердити принципи так званих кредитних канікул для бізнесу на період карантину в Україні через загрозу поширення коронавірусу. Ці принципи матимуть рекомендаційний характер і дозволять банкам зберегти клієнтів.

Про це розповіла заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі "Свободи слова" на ICTV 23 березня.

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За її словами, НБУ розробить універсальні принципи "кредитних канікул" для усіх банківських установ України.

Чому це важливо для банків? Вони не можуть без клієнтів. Для банків важливо, щоб їхні клієнти зберігали платоспроможність – мали змогу обслуговувати заборгованість,

– пояснила Рожкова.

І додала, що розроблені НБУ принципи матимуть рекомендаційний характер, однак дадуть змогу банкам:

Зберегти клієнта,

І не втратити власний капітал.

Серед цих принципів, наприклад, буде заборона банкам та фінансовим установам, що займаються кредитуванням, штрафувати клієнтів чи підвищувати їм відсоткову ставку у період карантину.

Якщо за період карантину за кредитами у клієнтів виникне заборгованість, то після завершення карантину банки разом із бізнесом поміркують, як цю заборгованість реструктуризувати.

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Представниця НБУ в ефірі іншого телеканалу цього ж дня, 23 березня, говорила, що Нацбанк вже погодив умови "кредитних канікул" з банківським середовищем і планує "завтра – післязавтра" затвердити їх рішенням правління.

Карантин в Україні, нагадаємо, діє з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня, і протягом цього часу в країні діятимуть низка заборон та обмежень.



Обмеження у період карантину / Інфографіка 24 каналу