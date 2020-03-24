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      У Нацбанку анонсували кредитні канікули для бізнесу на період карантину

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      Рожкова анонсувала "кредитні канікули" для бізнесу / Фейсбук Рожкової

      НБУ збирається затвердити принципи так званих кредитних канікул для бізнесу на період карантину в Україні через загрозу поширення коронавірусу. Ці принципи матимуть рекомендаційний характер і дозволять банкам зберегти клієнтів.

      Про це розповіла заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі "Свободи слова" на ICTV 23 березня.

      Важливо! Як працюватимуть банки у період карантину: пояснення НБУ

      За її словами, НБУ розробить універсальні принципи "кредитних канікул" для усіх банківських установ України.

      Чому це важливо для банків? Вони не можуть без клієнтів. Для банків важливо, щоб їхні клієнти зберігали платоспроможність – мали змогу обслуговувати заборгованість,
      – пояснила Рожкова.

      І додала, що розроблені НБУ принципи матимуть рекомендаційний характер, однак дадуть змогу банкам:

      • Зберегти клієнта,
      • І не втратити власний капітал.

      Серед цих принципів, наприклад, буде заборона банкам та фінансовим установам, що займаються кредитуванням, штрафувати клієнтів чи підвищувати їм відсоткову ставку у період карантину.

      Якщо за період карантину за кредитами у клієнтів виникне заборгованість, то після завершення карантину банки разом із бізнесом поміркують, як цю заборгованість реструктуризувати.

      До теми На час карантину українцям дозволили не платити за іпотеку

      Представниця НБУ в ефірі іншого телеканалу цього ж дня, 23 березня, говорила, що Нацбанк вже погодив умови "кредитних канікул" з банківським середовищем і планує "завтра – післязавтра" затвердити їх рішенням правління.

      Карантин в Україні, нагадаємо, діє з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня, і протягом цього часу в країні діятимуть низка заборон та обмежень.

      Карантин
      Обмеження у період карантину / Інфографіка 24 каналу

      В Україні 10 нових випадків коронавірусу, – Ляшко
      23 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Бізнес Кредит Банки НБУ Новини України
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