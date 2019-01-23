У Печерському районі Києва горіла багатоповерхівка
Увечері 22 січня сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку на Печерську. Внаслідок сильного задимлення з будинку евакуювали всіх жителів багатоповерхівки.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.
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Зазначається, що пожежа сталася у житловому будинку на вулиці Підвисоцького, 4в.
Загорілася електропроводка з 1 по 11 поверхи. Пожежа локалізована, о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалося сильне задимлення з 11 по 22 поверхи,
– йдеться в повідомленні.
Під час ліквідації пожежі з будинку евакуювали 43 людини, серед яких 4 дитини. Ще 3 людини врятовані пожежними з використанням автодрабини.
О 23:30 пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає.
На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіки особового складу.
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