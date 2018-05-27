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У поліції сповістили про сутички між уболівальниками після фіналу Ліги чемпіонів у Києві

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Поліція Києва припинила сутички між уболівальниками під час ЛЧ
Поліція Києва припинила сутички між уболівальниками під час ЛЧ / Прес-служба МВС України

Після фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві неподалік від стадіону "Олімпійський" правоохоронці затримали 18 осіб, які провокували бійку з уболівальниками. Затриманих було доставлено до управління поліції.

Про це повідомляє прес-служба МВС України із посиланням на голову поліції Києва Андрія Крищенка.

"На футбольному матчі були присутні близько 50 тисяч громадян. Усе пройшло досить спокійно. Було дві сутички між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону", – розповів Крищенко.

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"По закінченню матчу кілька молодиків намагалися вчинити бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб та доставили в районне управління поліції. У подальшому їх діям буде надана правова оцінка", – додав голова поліції Києва.

Крищенко також розповів, що станом на 00:35 відбулася повна евакуація відвідувачів футбольного поєдинку з НСК "Олімпійський", а частина уболівальників, а це приблизно до 5 тисяч фанів "Ліверпуля", із парку Шевченка вже відбула до аеропорту "Бориспіль".

У свою чергу голова Нацполіції України Сергій Князєв подякував усім правоохоронцям, які охороняли громадський порядок під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві.

"Поліцейським, які брали участь в охороні публічного порядку, дякую. Той рівень безпеки, який нам вдалося створити, – високопрофесійний та достойний. Значить, чомусь ми навчились за період останніх років реформування. Сподіваюсь, що надалі будемо підтверджувати свої професійні якості. Всім щиро дякую", – написав Князєв у своєму Facebook.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Ліги чемпіонів у Києві перемогу здобув мадридський "Реал", обігравши англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Сутички Ліга чемпіонів Сергій Князєв
Джерело: 24 Канал
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