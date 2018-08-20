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У Польщі визнали, що використовували українців для економічного зростання

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Україна – Польща
Україна – Польща / ua.censor.net.ua

Дані Центрального банку Польщі і Європейського статистичного відомства (Eurostat) свідчать що на сьогодні польська економіка є однією з тих, що найдинамічніше розвиваються в Євросоюзі.

Цей факт не в останню чергу пояснюється присутністю заробітчан з України. Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що конфлікти в Криму і на Донбасі привели до масової еміграції українців, з яких близько 1 млн перебралися в Польщу.

"Без українців на нашу економіку чекала б катастрофа", – відкрито визнає Цезар Казмірчак, голова польської Спілки підприємців і роботодавців.

Сьогодні, за даними польського відомства у справах іноземців, майже 90% запитів про отримання посвідки на проживання приходить від громадян України. Більшість з них потім влаштовується на роботу помічниками по господарству, на будівництва або ферми.

"Вони самостійно вчать мову і потім сумлінно працюють", – позитивно відгукується Казмірчак про трудових мігрантів з України.

Водночас, зі скасуванням Брюсселем короткострокових віз для громадян України реальним стає зменшення кількості українських іммігрантів у Польщі. Їх починають залучати інші країни Європи, які стали доступнішими. При цьому, як зазначає видання, підвищення рівня зарплат у Польщі тут теж не вирішить проблеми – адже це знизить привабливість країни для іноземних інвесторів.

Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани Ринок праці
Джерело: 24 Канал
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