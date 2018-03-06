Авто кортежу Порошенка збило людину: у президента дали коментар

Постраждалому, якого збив на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської автомобіль президентського кортежу, нададуть всю необхідну допомогу.

Про це повідомив прес-секретар Президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко на сторінці у Facebook.

"Незалежно від сигналу регулювальника, йдеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – повідомив Цеголко.

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Нагадаємо, 6 березня, на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської, що у Києві, автомобіль президентського кортежу збив літнього чоловіка.



Іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події. За слoвaми медиків, постраждалий oтримaв трaвми середньoї тяжкoсті.