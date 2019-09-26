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      У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / my.ua

      У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати власну.

      Про це в ефірі 24 каналу заявив економіст Сергій Фурса.

      "Вже є заява ArcelorMittal, що вони, можливо, переглянуть свою політику і будуть імпортувати руду, а не добувати її в Україні, бо так не вигідно буде робити. Закон не вигідний усім українським виробникам, які займаються переробкою продукції, на яку накладається рента. Виробники таким чином втратять конкурентоздатність на світових ринках. Це безглуздо, бо той підхід, який запропоновано в Україні, ніде в світі не використовується", – заявив Фурса.

      Як повідомлялося, законопроєктом 1210 передбачається підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% та збільшення податкового навантаження на продукти переробки. Це, за переконанням промисловців, негативно позначиться на роботі гірничо-металургійного комплексу країни.

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      Теги: Податковий кодекс Металургія Імпорт
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