У середмісті Києва забив потужний "гейзер": відео з місця інциденту

13 серпня у Києві на проспекті Перемоги поблизу Центрального РАГСу пробило трубу. Очевидцям вдалося зафіксувати на відео потужний "гейзер", який забив на місці аварії.

Про це інформують на сторінці Facebook-спільноти "Киев Оперативный".

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Красивенний гейзер поблизу центрального РАГСу на проспекті Перемоги несподівано відкрився сьогодні о 16:00,

– йдеться у дописі до відео.

У мережі відразу розпочали бурхливо обговорювати інцидент.

"Гейзери – це візитівка Києва", "Ну, треба ж, як піклуються! Зволожують повітря для містян у спеку", "Може, хтось собі на весілля замовив?" – пишуть дотепники у соцмережах.

Відео "гейзера" у середмісті столиці: