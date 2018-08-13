У середмісті Києва забив потужний "гейзер": відео з місця інциденту
13 серпня у Києві на проспекті Перемоги поблизу Центрального РАГСу пробило трубу. Очевидцям вдалося зафіксувати на відео потужний "гейзер", який забив на місці аварії.
Про це інформують на сторінці Facebook-спільноти "Киев Оперативный".
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Красивенний гейзер поблизу центрального РАГСу на проспекті Перемоги несподівано відкрився сьогодні о 16:00,
– йдеться у дописі до відео.
У мережі відразу розпочали бурхливо обговорювати інцидент.
"Гейзери – це візитівка Києва", "Ну, треба ж, як піклуються! Зволожують повітря для містян у спеку", "Може, хтось собі на весілля замовив?" – пишуть дотепники у соцмережах.
Відео "гейзера" у середмісті столиці:
Джерело: 24 канал
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