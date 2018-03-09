У Шевченків день оплатити за проїзд у метро можна віршами

У п'ятницю, 9 березня у Києві незвичний спосіб оплати проїзду у метро. Пасажири можуть проїхати безкоштовно, якщо зачитають вірш Тараса Шевченка.

Люди знають творчість Кобзаря, чимало з них погоджуються продекламувати вірш, щоб отримати свою безкоштовну поїздку.

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Для тих хто не може згадати вірш Тараса Шевченка, або не знають, але все ж таки хочуть долучитися до акції, організватори роздають листівки, де можна зачитати запропонований вірш, і тоді можна також безкоштовно проїхати.

Проїхатися безкоштовно можна буде лише з двох станцій: "Майдан Незалежності" та "Тараса Шевченка". Прочитати вірші можна буде біля контролерів з 10:00 до 11:30 на станції "Тараса Шевченка" та 12:00 до 15:00 на станції "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, 9 березня 1814 року, село Моринці, Київська губернія, (нині Черкаська область). У родині кріпаків народився Тарас Григорович Шевченко — один із найвидатніших поетів, письменників та художників України.